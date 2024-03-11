إحالة عاطل للجنايات لحيازة فرد خرطوش ومواد مخدرة بالمطرية

قررت نيابة المطرية احالة عاطل لمحكمة الجنايات لحوزته فرد خرطوش ومواد مخدرة بمنطقة المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بقيام عاطل بحوزته المواد المخدرة، وترويجها.. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته بندقية خرطوش– فرد خرطوش- عدد من الطلقات كمية لمخدر البودر الخام كمية من البودر المخدر كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - 2 ميزان حساس مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.