‫وفا: قوات إسرائيلية خاصة تطلق النار على عمال فلسطينيين في طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين بأن عمال فلسطينيين تعرضوا لإطلاق نار من قوات خاصة إسرائيلية في مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن العمال الفلسطينيين كانوا يمرون قرب جدار الفصل العنصري في بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة وتعرضوا لإطلاق نار.

وأشارت "وفا" نقلا عن مصادر فلسطينية إلى أن أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية كانوا يستقلون مركبة مدنية، وأطلقوا النار بشكل مباشر على العمال أثناء عودتهم من عملهم داخل أراضي الـ48 ومرورهم عبر فتحات الجدار، وأضافت المصادر أنه لم يتضح حتى اللحظة وجود إصابات بين العمال، حيث منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة الإسعاف من الوصول إليهم.