الرئيس السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق يتبادلان التهنئة بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث تبادل الزعيمان أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته للشعب والقيادة العمانية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم الشهر الكريم بكل الخير والتقدم، وهو ما ثمنه جلالة السلطان، معرباً من جانبه عن خالص امتنانه لأخيه الرئيس، ومتمنياً لمصر وشعبها دوام الخير والازدهار.

الرئيس السيسي وملك الاردن يتبادلان التهنئة بمناسبة رمضان

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث تبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين الشقيقين بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ شعبيهما والأمتين العربية والإسلامية من كل سوء، ويرزقهم الأمن والاستقرار والرخاء.

أمير تبوك يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة رمضان

وفى السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ثمن الاتصال معرباً من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.