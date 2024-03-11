رئيس جامعة الأزهر يتابع إفطار الطلاب بالمدن الجامعية في أول أيام رمضان

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر إفطار الطلاب بالمدن الجامعية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للاطمئنان على أبنائه طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وقدم «داود» التهنئة إلى منسوبي الجامعة باستقبال هذا الشهر الفضيل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يبارك في أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.



ووجه أسامة توفيق، رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية، بالمتابعة المستمرة لجميع قطاعات المدن الجامعية في القاهرة والوجهين: البحري والقبلي.