ads
الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيس جامعة الأزهر يتابع إفطار الطلاب بالمدن الجامعية في أول أيام رمضان

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر إفطار الطلاب بالمدن الجامعية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. 

جاء ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة للاطمئنان على أبنائه طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم. 

وقدم «داود» التهنئة إلى منسوبي الجامعة باستقبال هذا الشهر الفضيل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يبارك في أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

ووجه أسامة توفيق، رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية، بالمتابعة المستمرة لجميع قطاعات المدن الجامعية في القاهرة والوجهين: البحري والقبلي.

الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر