رمضان 2024| مواعيد الحلقات الأولى لـ"عتبات البهجة" و"الحشاشين" و"إمبراطورية ميم"

تعرض أولى حلقات مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني خلال الماراثون الدرامى الرمضانى على قناة DMC في تمام الساعة 6:15

عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة

بينما يعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي على قناة DMC فى الساعة 10:45 مساء

العمل بطولة خالد النبوى وحلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة



أما أولى حلقات مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز فتعرض في الساعة 9:15 مساء حصرياً على شاشة dmc

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.