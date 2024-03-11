رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم عددا من أمهات الطلبة

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ الأمهات المثاليات بالمدن الجامعة حيث أقامت المدن الجامعية بالجامعة، احتفالية بمناسبة قرب عيد الأم وتكريم الأم المثالية من أمهات الطلبة بالمدن الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور طارق الملا مدير عام المدن الجامعية، ومديري قطاع المدن الجامعية، والعاملين، وعدداً من الامهات لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة.

رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور، وأشاد بتنظيم الاحتفالية التي حرصت المدن الجامعية على تنظيمها تقديرا لدور المرأة والأم المصرية، وأن الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ليس مرتبطاً بيوم محدد، وإنما هو تقدير وتكريم مستمر، نظراً لمكانتها، ودورها على مدار التاريخ، حيث نجد أن لَهُن الدور الريادي في المشاركة في بناء الحضارة والتنمية، وصناعة الإنسان، وتأهيله ليخوض مسيرة الحياة، بكافة محاورها، مشيداً بدور الأم فى رعاية الأسرة، والحفاظ على تماسكها واستقرارها، وموجها الشكر والتقدير لكل الأمهات العظيمات لما لهن من دور عظيم وأساسي في المجتمعات فالأم تعمل على تشكيل وجدان وشخصيات أبناءها، وكلما كانت الأم على مستوى عالي من الوعي والإدراك أخرجت جيلاً صالحاً نافعاً.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى إن حفل اليوم هو تكليل لجهود موظفي المدن الجامعية بالجامعة المخلصين الذين لا يدخرون جهدًا فى سبيل الارتقاء بالجامعة، وتأكيداً على أهمية مشاركة الجامعة العاملين بها في كافة المناسبات التي من شأنها خلق روح من الألفة والتعاون، مشيراً الي أن استقرار المجتمع وارتقاء المعاني فيه يعتمد اعتماداً كلياً على الأم التي تقوم بتربية شباب المستقبل.

وتضمن الحفل باقة من الفقرات الفنية المتنوعة التي استمتع بها الحضور، فضلا عن تكريم بعض أمهات الطلاب بالمدن الجامعية تقديراً لدورهم وعطائهم الفياض للأسرة.