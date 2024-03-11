المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في تزوير العملات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات فى تزوير العملات المالية وترويجها بمنطقة السلام.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها فى شراء البضائع
عقب تقنين الإجراءات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت ضبطهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة أقروا بتزوريها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.