الدورى الإنجليزى.. جاكسون يقود التشكيل المتوقع لتشيلسى لمواجهة نيوكاسل

يستضيف فريق تشيلسى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، نظيره نيوكاسل يونايتد، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز كبير لفريق نيوكاسل بأربعة أهداف لهدف، كانت ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر البريميرليج على ملعب "سانت جيمس بارك".

ومن المتوقع أن يدخل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، شالوباه، كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، ستيرلنج، مودريك، بالمر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.



ويسعى فريق تشيلسي لاستعادة ذاكرة المجد والانتصارات، بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام غريمين مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، وبرينتفورد بهدفين لكل منهما.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 36 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و6 تعادلات وتعرض للهزيمة فى 10 مباريات، خلال 26 جولة فى البريميرليج.