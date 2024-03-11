ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23542 طن تشمل 170 طن ملح معبأ و1349 طن علف بنجر و1581 طن رمل و5100 طن يوريا و15342 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48434 طن تشمل 9294 طن قمح و11521 طن خردة و3370 طن ابلاكاش و9400 طن حديد و300 طن زيت طعام و7799 ذرة و 2450 طن فول صويا و 4300 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 107 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4821 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53853 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80668 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3774 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا و كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5470 شاحنة .

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (PALU LNG ) والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال والسفينة (HERO SD ) والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص وكذلك السفينة (ANTHOS) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .