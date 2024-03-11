لأسباب متعددة.. تشيلسى ونيوكاسل يتصارعان على الثلاث نقاط

يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج"، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة فريق تشيلسي صاحب الأرض والجمهور، ونظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان لقاء الدور الأول بين الفريق انتهى بفوز كبير لفريق نيوكاسل بأربعة أهداف لهدف، كانت ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر البريميرليج على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويسعى فريق تشيلسي لاستعادة ذاكرة المجد والانتصارات، بعد التعادل في الجولتين الماضيتين أمام غريمه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق، وبرينتفورد بهدفين لكل منهما، وتصحيح أوضاعه فى ترتيب جدول البريميرليج، فى ظل الكبوة التي يعيشها خلال الموسم الجارى.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 36 نقطة، حصدها من 10 انتصارات و6 تعادلات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، خلال 26 جولة فى البريميرليج.

بينما يطمح نيوكاسل يونايتد للفوز من أجل مطاردة الكبار على مقعد بالبطولة الأوروبية، حيث يمتلك 40 نقطة محتلًا بها المركز العاشر، حصدهم من 12 انتصار و4 تعادلات وتعرض للهزيمة فى 11 مباراة، خلال الـ 27 جولة ماضية.