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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ستولتنبرج: أبواب الناتو مفتوحة.. وعضوية السويد وفنلندا تضع أوكرانيا على عتبات الحلف

الناتو
الناتو
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أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن أبواب الحلف مفتوحة أمام الدول الراغبة في الانضمام، وأن قرار العضوية بيد أعضاء الحلف دون أي تدخل من روسيا.

وأوضح ستولتنبرج أن انضمام السويد وفنلندا، الدولتين اللتين كانتا محايدتين في السابق، يُعد إنجازًا هامًا للحلف ولمنطقة البلطيق.

وأشار ستولتنبرج إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا دفع الدولتين إلى طلب عضوية الحلف، كما جعل أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى الناتو.

كما أكد ستولتنبرج، وجود خطط لحماية السويد وفنلندا ومنطقة البلطيق، مشددًا على أن أي هجوم على عضو في الحلف سيقابل برد من جميع أعضاء الحلف.

ستولتنبرج أبواب الناتو مفتوحة عضوية السويد فنلندا أوكرانيا