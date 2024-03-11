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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. يوم كامل لتشغيل محطة قطار عدلي منصور 100%؜ بقيادة السيدات

محطة قطار عدلي منصور
محطة قطار عدلي منصور
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شارك المجلس القومى للمرأة، فى احتفالات الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة ، باليوم العالمي للمرأة، حيث تم إدارة محطة العبور بالقطار الكهربائي الخفيف بشكل كامل من خلال العنصر النسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وأشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بما قامت به الشبكة بتوظيف السيدات لأول مرة في مصر بمناصب جديدة وهى ناظرة محطة، مديرة منطقة قائدة قطار، وموظفات خدمة عملاء، وصرفات تذاكر، وموظفات جهاز "الأكس راي"، وعاملات النظافة.

يذكر أن ذلك جاء بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ، وبمشاركة المهندس وديع بو شيحة المدير العام لشركة " أر.أي. تي. بي ديف"  للنقل كايرو والعضو المنتدب.

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