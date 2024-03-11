تعرف على مدة غياب زيزو عن الزمالك بعد إصابته في نهائي الكأس

تأكد إصابة أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك، لإصابة بتمزق في أ{بطة الكاحل وذلك بعد تعرضه للإصابة في نهائي كأس مصر أمام الأهلي .

وتقرر أن يغيب زيزو عن الفريق الأبيض لفترة تتراوح ما بين 3 إلي 4 أسابيع على أقصى تقدير، حيث سيواصل العلاج والتأهيل خلال تلك الفترة ثم يعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي .

كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول قد استبعد زيزو من قائمة المنتخب في الساعات الماضية بعد تعرضه للإصابة في مباراة نهائي الكأس .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برئاسة المدرب البرتغالي جوزية جوميز، لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.