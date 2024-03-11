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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

غدا.. يوم ترفيهى لأطفال متلازمة داون في مكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
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تستقبل مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء ، عدد من  الأطفال أصحاب الهمم من متلازمة داون وعائلاتهم ، لقضاء يوم ترفيهى لرسم الابتسامة على وجوههم وانخراطهم في مجموعة من الالعاب التى تنمى لديهم الادراك الذهنى والوجدانى ، بأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمى لمتلازمة داون .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان الجمعية  تحرص دائما على استقبال ذوى الهمم  والعمل على إبراز قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم والمشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والتربوية.

اشار حلمى ، ان المكتبة توفر خلال اليوم الترفيهى عدد من الفعاليات التى تمكن أصحاب الهمم المصابين بمتلازمة داون من الازدهار والاندماج في محيطهم ، ويوفر بيئة رعاية شاملة لمساعدة الأطفال على تطوير إمكاناتهم الكاملة، واكتساب المهارات الحياتية الأساسية ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

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