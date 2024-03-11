ads
الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أبطال آسيا.. سفيان رحيمي يقود التشكيل المتوقع للعين الإماراتي أمام النصر

العين
العين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين نحو ملعب "الأول بارك"، لمتابعة القمة العربية فى دورى أبطال آسيا، بين فريق النصر السعودى الذى يستضيف نظيره العين الإماراتي، ضمن إياب ربع نهائى البطولة.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز العين الإماراتي، بهدف دون رد على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، احرزه اللاعب سفيان رحيمي فى الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء.
ومن المتوقع أن يدخل فريق العين الإماراتى بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: خالد عيسى
خط الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي أوتون - إيريك جورجينس
خط الوسط: بارك يونج وو - محمد عباس - نادر يحيى - ماتياس - أحمد برمان
خط الهجوم: سفيان رحيمي.

دوري ابطال اسيا النصر السعودي العين الإماراتي التشكيل المتوقع للعين