أبطال آسيا.. سفيان رحيمي يقود التشكيل المتوقع للعين الإماراتي أمام النصر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين نحو ملعب "الأول بارك"، لمتابعة القمة العربية فى دورى أبطال آسيا، بين فريق النصر السعودى الذى يستضيف نظيره العين الإماراتي، ضمن إياب ربع نهائى البطولة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز العين الإماراتي، بهدف دون رد على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، احرزه اللاعب سفيان رحيمي فى الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يدخل فريق العين الإماراتى بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي أوتون - إيريك جورجينس

خط الوسط: بارك يونج وو - محمد عباس - نادر يحيى - ماتياس - أحمد برمان

خط الهجوم: سفيان رحيمي.