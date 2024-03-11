إسلام عفيفي: صحيفة «إلباييس» الإسبانية تكشف جرائم إسرائيل في غزة

تحدث الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، عن ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، التي تتعمّد فرض حصارٍ وتجويع قطاع غزة.

واستعرض عفيفي، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، مقالا نُشر في أشهر الصحف الإسبانية «إلباييس»، تحت عنوان «غزة تحتضر من الجوع أيضًا.. وأيضًا من الجوع تعني أنّه ليس من القصف وحده يموت الناس في غزة ولكن نتيجة الحصار والتجويع».

وتابع «عفيفي»، في حواره بالبرنامج، أنَّ الصحيفة الإسبانية تقدم تغطيته موضوعية ومتوازنة لأحداث الحرب في غزة تستعرض من خلالها الحقائق ولا تتراجع في إدانة العدوان الإسرائيلي في جمل دقيقة وعبارات واضحة، كما وصفت في إحدى المقالات بعنوان: «الجوع في غزة» معاناة أهالي القطاع بالكلمات المُشار إليها وهو ما يعد إشارة وإدانة واضحة لجرائم الاحتلال.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن صحيفة إلباييس ذكرت في عبارة أخرى شديدة الوضوح: «هذا عقاب جماعي لكل القطاع ومن غير المعقول ما يجري وهو ما جعل الولايات المتحدة نفسها تغير مسارات سياساتها واتجاهاتها وقراراتها فيما يتعلق بالعدوان على غزة»، ما يعد من جديد إدانة لإسرائيل على جرائمها في غزة.