«منيرة المهدية» قصة سلطانة تربعت على عرش الفن

منيرة المهدية ليست مجرد اسم فني بمجرد سماعه تصحبك الذكريات لأبرز نغمات حنجرتها الذهبية، أو حتى بعض مشاهد نادرة لأعمالها الفنية على المسرح، ولكنها تمثل حالة استثنائية لسيدة فى مطلع القرن الماضي، وهي تسطر تاريخ فني وتكون السيدة الأولى لكل جوانب الفن، وصاحبة الريادة للكثير من دروب المجال الفني.

البداية مع الفن فى الثامنة من العمر

بدأت الطفلة الغناء فى سن الثامنة من العمر، ولم تكتف بذلك فقط بل كانت تغني قصائد صعبة المقامات الفنية على أكابر المطربين، وكانت تغني بصوت وموهبة من الله كما كانت تقول دائما، واستطاعت بصوتها أن تجذب انتباه كل المحيطين بها من الأهل والمعارف، حتى إعتاد الجميع عن تلك الطفلة أنها فريدة الصوت.

اللقاء الأول مع الشيخ سلامة حجازى ورسالته لها

كشفت الفنانة منيرة المهدية فى لقاء تلفزيوني لها عن اللقاء الأول بالشيخ سلامة حجازى أنها لم تكن تعرفه، وقد غنت له وسمع صوتها فكان فى حالة ذهول من قوة صوتها.

وتابعت "بعد ما عرفت هو مين قولتله أنا حافظة أغاني ليك، وغنيت ليه تاني، رد وقالي صوتك أبيض وانتي الوريث الشرعي ليا".

سر اسم منيرة المهدية

جاء سر اسم منيرة المهدية هو محاولة الهروب من رفض الأهل لكل محاولات إلتحاقها بالفن، ووصل الأمر أنها كانت قاصر ولا يجوز لها ممارسة الغناء دون وصاية من الأهل، وهو ما اضطرها إلى تغيير الاسم للتخفى حول حروف اسمها الجديد بشخصية أخرى فى زمن لا يوجد به وسائل التواصل المرئي الموجودة حاليا.

عوامة منيرة المهدية رموز الفن والسياسة والمقاومة

كانت عوامة منيرة المهدية مقر للفن والسياسة والمقاومة، وكانت تتسامر فيها كل رموز الدولة فى كافة شؤونها، وكانت منيرة المهدية رمز صمود فني وقت المقاومة، وكانت تحرض الفلاحين على الصناعة الوطنية وعدم البيع للعدو أى منتجات من الألبان، والحفاظ عليها للإنتاج المحلى، إلى جانب العديد من العروض المسرحية وبحضور سعد باشا زغلول إلى مسرح منيرة.

برعت فى أدوار الرجال دون علم الجمهور

قدمت الفنانة منيرة المهدية العديد من العروض المسرحية وهي تجسد شخصية الرجال، ولم يكن الجمهور يعلم أنها امرأة فى كثير من العروض، وكانت تعتاد على تغيير طبقات صوتها وتتلاعب بنبراتها بما يتناسب مع شخصية الرجل وانفعالاته بمنتهى الإتقان والتميز.

أبرز أعمالها

قدمت منيرة المهدية مسيرة غنائية ناجحة خلال مشوارها الفني، وأبرز تلك الأغاني "أسمر ملك روحي، يا زهرة البستان، مقدرش أحب، داندورما، جوز الحمام، يا بنت يا بتاعة النرجس، اتمخطري يا حلوة، على بلدي، الحب دح دح"، وفى المسرح قدمت مسيرة حافلة بالأعمال "المظلومة، الغندورة، كارمن، الغواية، سميراميس، بائعة التفاح، قمر الزمان، الأميرة الفلاحة، حورية هانم، مملكة الحب".

التكريمات

نالت منيرة المهدية العديد من النياشين والتكريمات، فقد حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وظهرت به فى اللقاء التلفزيوني النادر، وقد أرسل الرئيس جمال عبدالناصر الوسام رفقة إثنين من مندوبين الرئاسة إلى منزلها لأنها كانت تعاني من مشكلة فى القدم، وهو ما يعكس تقدير الرئاسة لها ولفنها.

وحصلت على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.