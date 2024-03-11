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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مايا مرسى تغادر إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي
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غادرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر، متوجهة إلى نيويورك، على رأس وفد مصر،  للمشاركة في فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW68" حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الافتتاحية،  فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية  بالأمم المتحدة.  

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة نيويورك الامم المتحده