يوم مفتوح لطلاب معهد التربية الدينية المسيحية بأسيوط

نظمت إدارة معهد التربية الدينية المسيحية بأسيوط يوماً دراسياً مفتوحاً لطلاب المعهد من أبناء الايبارشيتين، وذلك صباح الجمعة 8 مارس 2024 بمقر المعهد بمبني القديس كيرلس للخدمات الروحية والاجتماعية بمدينة أسيوط . أشرف علىاعمال اليوم الأب باسيليوس ظريف راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بدرنكة ومدير المعهد ، والأب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية ومدير الدروس، حيث شارك بالحضور عدد من الاباء الكهنة والسادة المدرسين بالمعهد فضلاً عن طلاب الفرق الدراسية الأربعة .

وبداأاليوم بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية ام المحبة الإلهية بمدينة اسيوط والذى شارك فيه الاباء الاجلاء ، الاب باسيليوس ظريف، الأب يوحنا ماهر، الأب ميشيل زاهر راعي كاتدرائية ام المحبة الالهية بأسيوط، والأب جوفاني قاصد مساعد راعي بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية وضيف شرف اللقاء .

عقب القداس الإلهي، استمع الشباب إلى محاضرة بعنوان " صعوبات الحياة الروحية المعاصرة " القاها الأب جوفاني قاصد، تحدث خلالها عن أهمية الحياة الروحية في حياة الإنسان المسيحي حيث ناقش المحاضر والشباب عدداً من التحديات المعاصرة لعل ابرزها تعاطي الشباب مع وسائل الاتصال الاجتماعية وما حملت من تطبيقات تكنولوجية دفعت بعض الشباب إلى فكرة الكسب السريع ورسخت في حياة البعض ثقافة الاستهلاك . ودعا الأب جوفاني الحضور إلى الوعي بتلك التحديات والبحث الدائم عن الدخول إلى العمق في استخدام كافة الخيرات المادية لخير الإنسان الروحي .

في نهاية اليوم قام طلاب الفرقة الرابعة بتنظيم فقرة ترفيهية للشباب تخللها عدد من الألعاب والمسابقات .