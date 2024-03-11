صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر جديدة خلال 24 ساعة

الإثنين 11/مارس/2024 - 11:34 ص

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر جديدة في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 67 فلسطينيًا، وإصابة 106 آخرين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31،112 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 72،760 مُصابًا، في حين أنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيدًا.



واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح متفاوتة، منذ فجر اليوم؛ وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ157 من الحرب على القطاع.

وقالت مصادر طبية إن 21 شخصًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، 16 منهم من عائلة أبو شمالة، و5 من عائلتي الصيرفي وصرصور، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة.. واستشهد وأصيب آخرون في قصف مماثل استهدف منزلا شرقي رفح جنوب قطاع غزة.



كما استهدف قصف مدفعيّ إسرائيليّ شرقي خان يونس جنوب القطاع... وفي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أصيب عدد من الأشخاص في قصف استهدف عددًا من المنازل.



وقصف الاحتلال أرضا زراعية داخل حي السلام في رفح، بينما شن طيران الاحتلال غارات إسرائيلية غربي مدينة غزة، ومنزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وكانت طواقم الإسعاف قد انتشلت، مساء الأحد، جثامين 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، من منزل يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.