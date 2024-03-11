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الإثنين 11 مارس 2024
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بوابة العرب

«السديس»: ندعو زوار المسجد الحرام للتعاون مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات

الدكتور عبدالرحمن
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
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دعا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قاصدي المسجد الحرام إلى التعاون مع الجهات المختصة واتباع التعليمات للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات.

وقال الشيخ السديس - في تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الاثنين - "تفرغوا للعبادة واحرصوا على عمارة أوقاتكم بالحرم الشريف بما يقربكم إلى الله عز وجل، كونوا عونا للجهات المسؤولة"، مشيرا إلى جهود رجال الأمن وحرصهم على توفير الأمن في بيت الله الحرام بالإضافة إلى جهود رئاسة الشؤون الدينية في التوجيه والإرشاد.


وأكد أن التوسعة التاريخية للحرمين ساهمت في أداء العبادات بيسر وسهولة، مقدما التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 

المسجد الحرام المسجد النبوي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود