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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار
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أسدل الستار على حفل جوائز أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار في نسخته السنوية الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024:

 

أفضل فيلم

Oppenheimer

 

أفضل ممثلة رئيسية

إيما ستون - Poor Things

 

أفضل ممثل رئيسي

كيليان مورفي - Oppenheimer

 

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوي راندولف - The Holdovers

 

أفضل ممثل مساعد

روبرت داوني جونيور- Oppenheimer

 

أفضل مخرج

كريستوفر نولان - Oppenheimer

 

أفضل فيلم أجنبي

The Zone of Interest

 

أفضل سيناريو أصلي

Anatomy of a Fall

 

أفضل سيناريو مقتبس

American Fiction

 

أفضل مونتاج

"Oppenheimer"

 

أفضل مؤثرات بصرية

Godzilla Minus One

 

أفضل صوت

The Zone of Interest

 

أفضل موسيقى تصويرية

"Oppenheimer"

 

أفضل أغنية أصلية

بيلي إيليش وفينيس أوكونيل - What Was I Made For? من فيلم "Barbie"

 

أفضل تصوير سينمائي

Oppenheimer

 

أفضل تصميم ملابس

Poor Things

 

أفضل فيلم وثائقي

20 Days in Mariupol

 

أفضل فيلم وثائقي قصير

The Last Repair Shop

 

أفضل فيلم رسوم متحركة

The Boy and the Heron

 

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

 

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Poor Things

 

أفضل تصميم إنتاج

Poor Things

 

أفضل فيلم قصير

The Wonderful Story of Henry Sugar

جوائز الأوسكار 2024 حفل جوائز الأوسكار 2024 القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024