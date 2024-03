أسدل الستار على حفل جوائز أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار في نسخته السنوية الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024:

أفضل فيلم

Oppenheimer

أفضل ممثلة رئيسية

إيما ستون - Poor Things

أفضل ممثل رئيسي

كيليان مورفي - Oppenheimer

أفضل ممثلة مساعدة

دافين جوي راندولف - The Holdovers

أفضل ممثل مساعد

روبرت داوني جونيور- Oppenheimer

أفضل مخرج

كريستوفر نولان - Oppenheimer

أفضل فيلم أجنبي

The Zone of Interest

أفضل سيناريو أصلي

Anatomy of a Fall

أفضل سيناريو مقتبس

American Fiction

أفضل مونتاج

"Oppenheimer"

أفضل مؤثرات بصرية

Godzilla Minus One

أفضل صوت

The Zone of Interest

أفضل موسيقى تصويرية

"Oppenheimer"

أفضل أغنية أصلية

بيلي إيليش وفينيس أوكونيل - What Was I Made For? من فيلم "Barbie"

أفضل تصوير سينمائي

Oppenheimer

أفضل تصميم ملابس

Poor Things

أفضل فيلم وثائقي

20 Days in Mariupol

أفضل فيلم وثائقي قصير

The Last Repair Shop

أفضل فيلم رسوم متحركة

The Boy and the Heron

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Poor Things

أفضل تصميم إنتاج

Poor Things

أفضل فيلم قصير

The Wonderful Story of Henry Sugar