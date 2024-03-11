أسدل الستار على حفل جوائز أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار في نسخته السنوية الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار 2024:
أفضل فيلم
Oppenheimer
أفضل ممثلة رئيسية
إيما ستون - Poor Things
أفضل ممثل رئيسي
كيليان مورفي - Oppenheimer
أفضل ممثلة مساعدة
دافين جوي راندولف - The Holdovers
أفضل ممثل مساعد
روبرت داوني جونيور- Oppenheimer
أفضل مخرج
كريستوفر نولان - Oppenheimer
أفضل فيلم أجنبي
The Zone of Interest
أفضل سيناريو أصلي
Anatomy of a Fall
أفضل سيناريو مقتبس
American Fiction
أفضل مونتاج
"Oppenheimer"
أفضل مؤثرات بصرية
Godzilla Minus One
أفضل صوت
The Zone of Interest
أفضل موسيقى تصويرية
"Oppenheimer"
أفضل أغنية أصلية
بيلي إيليش وفينيس أوكونيل - What Was I Made For? من فيلم "Barbie"
أفضل تصوير سينمائي
Oppenheimer
أفضل تصميم ملابس
Poor Things
أفضل فيلم وثائقي
20 Days in Mariupol
أفضل فيلم وثائقي قصير
The Last Repair Shop
أفضل فيلم رسوم متحركة
The Boy and the Heron
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
أفضل مكياج وتصفيف شعر
Poor Things
أفضل تصميم إنتاج
Poor Things
أفضل فيلم قصير
The Wonderful Story of Henry Sugar