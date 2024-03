"Oppenheimer" يتوج بجائزة الأوسكار 2024

توج فيلم “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم، وذلك خلال حفل جوائز الأكاديمية السنوي الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار هذا العام، فيلم الدراما "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحا، تلاه فيلم "Poor Things" للمخرج يورجوس لانثيموس، برصيد 11 ترشيحا.

وتضم قائمة مقدمي حفل جوائز الأوسكار مجموعة من النجوم، بما في ذلك: زيندايا وميشيل فايفر والفائزان بالأوسكار نيكولاس كيدج وآل باتشينو. كما تضم القائمة الفائزين الأربعة بجوائز التمثيل في العام الماضي: بريندان فريزر من فيلم "The Whale" وميشيل يوه، وكي هوي كوان، وجيمي لي كيرتس من الفائز بجائزة أفضل فيلم "Everything Everywhere All at Once"

أما الفائزون بجوائز الأوسكار: ماهرشالا علي “Moonlight وGreen Book”، وجيسيكا لانج “Tootsie وBlue Sky”، وماثيو ماكونهي “Dallas Buyers Club”، ولوبيتا نيونجو “12 Years a Slave”، وسام روكويل “Three Billboards Outside Ebbing، Missouri”، سيكونون من بين الأسماء المقرر أن تعتلي المسرح أيضًا.