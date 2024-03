الأوسكار 2024.. "Oppenheimer" يحصد جائزة الموسيقى التصويرية

حصد فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، جائزة الأوسكار كأفضل موسيقى تصويرية، وذلك خلال حفل جوائز الأكاديمية السنوي الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار هذا العام، فيلم الدراما "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحا، تلاه فيلم "Poor Things" للمخرج يورجوس لانثيموس، برصيد 11 ترشيحا.

وينافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي، الفيلم التونسي “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية، وكذلك المخرج مستيسلاف شيرنوف بفيلم "20 Days in Mariupol"، وفيلم "The Eternal Memory" مايتي ألبيردي، وفيلم "Bobi Wine: The People's President" للمخرجين موسى بوايو وكريستوفر شارب، والوثائقي الهندي "To Kill a Tiger" للمخرج نيشا باهوجا، والذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان تورنتو السينمائي قبل عامين.