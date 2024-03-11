الأوسكار 2024.. "Poor Things" يحصد جائزتي تصميم الإنتاج والمكياج

حصد فيلم “Poor Things” للمخرج يورجوس لانثيموس، جائزتي أوسكار في فئتي أفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وتصفيف شعر، وذلك خلال حفل جوائز الأكاديمية السنوي الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار هذا العام، فيلم الدراما "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحا، تلاه فيلم "Poor Things" للمخرج يورجوس لانثيموس، برصيد 11 ترشيحا.

وأصبحت ليلى جلادستون أول امرأة أمريكية أصلية يتم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في ترشيحات جوائز الأوسكار الـ96. وتم تكريم جلادستون لدورها كامرأة من قبائل “الأوساج" في ملحمة مارتن سكورسيزي "Killers of The Flower Moon".

ويأتي ترشيح جلادستون بعد 4 سنوات من حصول ياليتزا أباريسيو، وهي من السكان الأصليين المكسيكيين، على ترشيح لأفضل ممثلة في حفل الأوسكار عام 2019، عن دورها في فيلم "Roma" للمخرج ألفونسو كوارون.