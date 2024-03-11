سلمى أبو ضيف ترفض "عريس" في "أعلى نسبة مشاهدة"

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف بالاطلاع علي حياة شيماء (سلمى أبو ضيف) الفتاة الفقيرة التي قاربت على الثلاثين عامًا وتعيش مع والدها ووالدتها وأخواتها في حي فقير.

وخلال الحلقة تتعرض شيماء لتوبيخ دائم من والدتها (انتصار) لعدم مساعدتها لها ولأنها لم تتزوج بعد ولم ترزق بزوج ولا أولاد تسعد بها والدتها التي تسعى لرزقها بعمل وجبات طعام بالطلب أو والدها الذي يحاول بيع لوحات بالخط العربي ليساعد في المعيشة.



وتضطر خلال الأحداث أن تقبل العرض على “عريس جديد” ولكنها تحب شخصا آخر فتقوم برفضه مما يزيد من توبيخ والدتها لها ولكن أخواتها يحاولون أن يخففو عليها الأمر، فيقوموا بتقليد مشهد على تطبيق “تيك توك” وقد انتهت الحلقة بتحقيق الفيديو مشاهدات عالية، فهل سيكون نقطة تحول في حياة شيماء.



مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل



وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج