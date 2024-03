الأوسكار 2024.. "Anatomy of a Fall" أفضل سيناريو أصلي

فاز فيلم “Anatomy of a Fall” للمخرجة جوستين ترييه، بجائزة أفضل الأوسكار كأفضل سيناريو أصلي،وذلك خلال حفل جوائز الأكاديمية السنوي الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

في إطار من الجريمة والدراما، تُتهم امرأة في جريمة قتل زوجها؛ وسريعًا يتسبب الأمر في وقوع ابنهما الكفيف بمعضلة كبيرة حينما يصبح الشاهد الوحيد على الجريمة.

وتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار هذا العام، فيلم الدراما "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، برصيد 13 ترشيحا، تلاه فيلم "Poor Things" للمخرج يورجوس لانثيموس، برصيد 11 ترشيحا.

وتضم قائمة مقدمي حفل جوائز الأوسكار مجموعة من النجوم، بما في ذلك: زيندايا وميشيل فايفر والفائزان بالأوسكار نيكولاس كيدج وآل باتشينو. كما تضم القائمة الفائزين الأربعة بجوائز التمثيل في العام الماضي: بريندان فريزر من فيلم "The Whale" وميشيل يوه، وكي هوي كوان، وجيمي لي كيرتس من الفائز بجائزة أفضل فيلم "Everything Everywhere All at Once"