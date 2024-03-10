رئيس مجلس الأئمة في البرازيل: الدعاة المصريون لديهم كفاءة كبيرة في أمريكا اللاتينية

قال خالد تقي الدين، رئيس مجلس الأئمة في البرازيل، إن داعش استطاعت أن تزرع في نفوس الشباب بأن المجتمع البرازيلي كافر، ومن الضروري القيام ببعض الأعمال الإرهابية، مشيرًا إلى أن محاولة تجنيد الشباب البرازيلي المعتنق للإسلام حديثًا ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأضاف "تقي الدين"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدعاة المصريون لديهم كفاءة كبيرة في الدعوة داخل البرازيل، مشددًا على ضرورة تأهيل الدعاة في مواقع التواصل الاجتماعي واللغة البرازيلية.

ولفت إلى أن القوانين في أمريكا اللاتينية والبرازيل رخوة، ولذلك تعتبر هذه الدول ملاذًا آمنًا للإرهابيين، حيث يستطيع أي تنظيم العمل في هذه الدول بمنتهى السهولة.