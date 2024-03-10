داليا عبد الرحيم تكشف عن قوانين مكافحة الإرهاب في البرازيل

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، انفوجرافا بعنوان “قوانين مكافحة الإرهاب”.

وقالت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أولها قانون الأمن القومي 1980، والذي يسمح بمحاكمة الأنشطة المتصلة بالإرهاب دون تعريف الإرهاب تعريفا واضحا، والقانون رقم 13.260 لسنة 2016، والذي جرم الإرهاب والدعوة إلى الإرهاب وتمويله، ويُعرف القانون الأعمال الإرهابية بأنها مجموعة من الأنشطة العنيفة التي ترتكب "لأسباب تتعلق بكراهية الأجانب؛ والتمييز أو التحيز فيما يتعلق بالعرق أو اللون" إذا كان القصد من التسبب في "رعب اجتماعي أو معمم" من خلال "تعريض الأشخاص أو الممتلكات أو السلام العام للخطر"، كما يجرم القانون الأعمال التحضيرية التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب، ويفرض القانون عقوبات بالسجن تتراوح بين 12 و 30 سنة على الإرهاب و 15 إلى 30 سنة على تمويل الإرهاب.

وتابعت: "استمرارا لمكافحة الإرهاب أصدرت البرازيل في فبراير 2017 تشريعا لمنع الوصول إلى الأصول والممتلكات من قبل المدانين بارتكاب جرائم إرهابية.

وأوضحت أنه من أجل مكافحة الإرهاب وتمويله ستحتاج البرازيل إلى فرض سياساتها الخاصة لمكافحة الإرهاب بشكل كامل وتوضيح مواقفها من تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتواجدة على أراضيها، ولقد سمحت قوانين الإرهاب غير الكافية في البرازيل قبل عام 2016 بإطلاق سراح ناشط القاعدة خالد حسين علي في عام 2009، وعلى وجه التحديد، فأن هناك تدابير واجبة على السلطات البرازيلية الأخذ بها ومنها اعتقال أو طرد جميع المطلوبين والمدرجين دوليا داخل حدودها، بمن فيهم ناشط القاعدة خالد حسين علي، وسحب الجنسية من المواطنين البرازيليين المتجنسين المتورطين في منظمات إرهابية خاضعة للعقوبات الدولية، بما في ذلك الممولين والمقاتلين الأجانب، وطرد أو اعتقال جميع أعضاء هذه الجماعات والتنظيمات المقيمين حاليا داخل البرازيل، وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب والشرطة والوزارات الحكومية وصياغة قائمة بالكيانات الإرهابية المحددة ونشرها ومتابعة الأخذ بها.