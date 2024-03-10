أستاذ استثمار: معارض "أهلا رمضان" ينتظرها المواطن وتدخل البهجة على قلبه



أكد الدكتور هشام إبراهيم، استاذ الاستثمار والتمويل، أن مجهودات الدولة المصرية بشأن توفير السلع بأسعار مخفضة ليست فقط قبيل شهر رمضان، إلا أن الدولة تعمل بشكل كبير ويتم تقديم السلع مخفضة الأسعار في أشهر عديدة قبل بداية الشهر الكريم.

وأوضح "إبراهيم"، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية تعمل على قدر عالي من توفير السلع وتستخدم كل ما هو متاح لديها من قدرات وإمكانيات، مشددًا على أنه يتم الاعتماد على منافذ وزارات التموين والزراعة وجهاز الشرطة لتوفير السلع للمواطن بسعر مخفض، منوهًا بأن الجهود تتضافر لإقامة معارض تكون قريبة من التجمعات السكانية ليكون هناك إتاحة للجميع، وتوفير سلع بأسعار مقبولة للمواطنين.

وأشار إلى أن خلال الفترة الاخيرة كان هناك ندرة في عدد من الأصناف والسلع والمنتجات ولكن الدولة تحركات بمنافذها المختلفة لتوفير السلع بعيدًا عن محاولات للاستغلال والجشع أو الاتحكار.

ونوه بأن الإقبال على معارض "أهلًا رمضان" كبير جدًا؛ لأنها تستهدف أماكن قريبة من تجمعات سكينة وتستهدف مستويات دخل ليست كبير والمواطن ينتظر هذه المعارض، مشددًا على أن الجميع ينتظر إقامة هذه المعارض كل عام، وأصبحت تعد جزء من البهجة والفرحة كل عام.