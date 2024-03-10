مجلس مدينة العريش ينفذ حملة إزالات على أراضي الدولة

وجه الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الاجراءات لحصر وازاله كافه المباني الخارجة عن القانون تنفيذا لتوجيهات رئاسه الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجه 22 إزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدوله وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون.

وفي ضوء ذلك أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتشكيل فريق عمل من سكرتير عام المجلس والإدارة الهندسيه والمتابعة الإدارات المعنية بمجلس مدينه العريش وذلك لازاله التعديات حسب ماورد من كل رئيس منطقه خدمات.

استمرت الحملة اليوم الأحد بتنفيذ الموجة 22 من المرحله الثانيه وإزالة التعديات بدائرة قسم ثالث العريش برئاسه رئيس المدينه مدعومة بقوة أمنية للتأمين من مديرية الأمن وقسم ثالث وبحضور كلا من سكرتير عام المجلس ومهندس التنظيم ومهندس الحي وأقسام الإشغالات والأناره والتراخيص والاسكان والمتابعة والتغيرات المكانيه بالمجلس حيث تم تنفيذ 7 حالات تعديات بدائره قسم ثالث وتتوالي اعمال اللجنة .