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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

زينة وفوانيس.. أجواء رمضانية واحتفالية في المنصورة

زينة وفوانيس بشوارع
زينة وفوانيس بشوارع المنصورة
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في جو من البهجة  والاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، تسابقت للشوارع والميادين، والمنازل والمحلات في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ،  في تعليق زينة وفوانيس كبيرة الحجم للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وكما علق معظم المواطنين علي شرفة ومدخل  منازلهم فوانيس بأشكال مختلفة وألوان مبهجة.

وفيما تزينت المحلات التجارية المختلفة والمطاعم بتعليق زينة رمضان والفوانيس  ووضع خيامية رمضان في أجواء من الفرحة بقدوم شهر رمضان المبارك.

وحرص المواطنين على الزينة والفوانيس، التي تملأ الشارع قبل أيام قليلة من قدومه، والتي شارك فيها جميع قاطنوا الشوارع، بمختلف المناطق، وحرصوا علي المشاركة المادية وساهم الشباب في تعليق الزينة.

وكما تحرص معظم الأسر علي تزيين مدخل منازلهم والشرفة، كطابع رمضاني مبهج،  وتعليق الأقمشة المكتوب عليها عبارة رمضان كريم، وتزيين الأشجار، تعليق والآيات القرآنية هى من العادات المستمرة منذ زمن طويل، كما علق المحلات التجارية فوانيس رمضان وعبارات رمضان كريم.
وفيما يقوم بعض المواطنين خلال شهر رمضان  بتوزيع التمور والعصائر، علي المارة أثناء الافطار عقب آذان المغرب في جو من البهجة، بهدف أجر ثواب الصائم، ويحرص المواطنين رجالا ونساء علي أداء صلاة العشاء والتراويح بالجوامع ،كما يتسابقون في قرأة القرآن الكريم، بالكامل عدة مرات وقراءة الخاتمة.

وفيما يخص بعض المواطنين، بتنظيم مجموعات، لتعبئة شنط رمضان التي تحتوي علي العديد من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت والسكر، والدقيق والبلح والسمن والأرز والمكرونة وغيرها، ثم يتم  توزيعها علي الأسر المتعففة الغير قادرة علي شرائها .

 

 

قدوم شهر رمضان محافظة الدقهلية أجواء رمضانية زينة وفوانيس الإحتفال بشهر رمضان المبارك في المنصورة