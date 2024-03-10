الدولار يفقد 20 قرشًا من قيمته في نهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم مقدار 20 قرشا؛ بالتزامن مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي البالغ عدده نحو 39 بنكا حكوميا وخاصا.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري كمتوسط سعري حوالي 49.1 جنيه للشراء و 49.2 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية، يليه 49.05 جنيه للشراء و 49.15 جنيه في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، الاستثمار العربي، الكويتي الوطني، كريدي أجريكول".

سجل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه حوالي 49.1 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB،البركة".

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.15 جنيه للشراء و 49.25 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، مصر، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس،HSBC".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.25 جنيه للشراء و 49.35 جنيه في بنكي القاهرة و التعمير والاسكان.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي .