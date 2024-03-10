بعد التعادل.. ليفربول ومانشستر سيتي يحافظان على حظوظهما في لقب الدوري الإنجليزي

نجح ليفربول في انتزاع نقطة ثمينة من غريمه مانشستر سيتي، بعد تعادلهما 1-1 في "ديربي القمة" الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول عن طريق جون ستونز، لكن ليفربول عاد سريعًا في الشوط الثاني وأدرك التعادل من ركلة جزاء سجلها أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 50.

احتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة داروين نونيز من قبل ناثان آكي، حارس مرمى مانشستر سيتي، في لقطة مثيرة للجدل.

قدم الفريقان أداءً قويًا ومُثيرًا على مدار الشوطين، وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من كلا الفريقين.

وبهذا التعادل، حافظ ليفربول ومانشستر سيتي على حظوظهما في حصد لقب الدوري الانجليزي حيث يأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، فيما يحتل السيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.



