سموحة يهزم سيراميكا بهدف في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على نظيره سيراميكا، بهدف دون رد في المباراة التى جمعهما مساء اليوم، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال١٦ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط الأداء من كلا الفريقين وحاول كليهما دون شراسة هجومية، وبعدها شن الفريق السكندري عدد من الهجمات الخطرة التى أسفرت عن هدف التقدم عند الدقيقة عن طريق حسام حسن.

وبعدها حاول سيراميكا إدراك التعادل وشن عدد من الهجمات الخطرة إلا ان دفاعات سموحة وقفت حائلا دون ذلك.

لم يختلف الشوط الثاني عن سابقه وانحصر أغلب فترات الشوط في منطقة وسط الملعب وحاول كلا الفريقين تهديد مرمى الخصم ولكن على استحياء.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى النقطة٢٢ في المركز السادس بينما تجمد رصيد سيراميكا عند ٢١ نقطة في المركز السابع.