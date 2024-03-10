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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع مركز التعليم المجتمعي بجمعية النهضة بكيما

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع مركز التعليم المجتمعى
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تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان مشروع مركز التعليم المجتمعى الذى تقوم بتنفيذه شبكة مدن التعلم باليونسكو ووزارة التضامن الاجتماعى بجمعية النهضة بكيما، وذلك برفقه الدكتورة مرفت السمان إستشارى اليونسكو لمدن التعلم، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه ضمن مخرجات مؤتمر مدن التعلم الذى استضافته المحافظة بحضور محافظ أسوان، وبرعاية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ودعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة حيث شهد الإعلان عن إنشاء مركز للتعلم المجتمعى بأسوان ليكون مركز إشعاع للعلم والتنمية، لافته بأن مركز التعلم المجتمعى بجمعية النهضة بكيما يضم 20 جهاز تابلت و2 لاب توب وشاشه عرض وداتا شو وروتر متنقل بما يساهم فى خدمة أكثر من 120 ألف مواطن فى نطاق جمعية النهضة بكيما والمناطق المجاورة حيث نجح المركز فى تقديم خدمات تدريبية متميزة لـ 250 سيدة وذوى الإعاقة.

وتفقدت نائب المحافظ أيضًا أنشطة الجمعية، ومن بينها تنفيذ سيدة أسوانية لمشروع نموذجى للمشغولات اليدوية للعرجون والجلود حيث بدأ بالعمل فى المنزل ثم تحول إلى ورشة صغيرة، ويعمل معها 20 أسرة، ويتم تصدير المنتجات بما يمثل مشرف يحتذى به.

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مشروع مركز التعليم المجتمعى مديرية التضامن الاجتماعى أخبار محافظة أسوان