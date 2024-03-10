الدوري الإنجليزي.. جارود بوين يقود وست هام يونايتد أمام بيرنلي

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره بيرنلى، وذلك بعد قليل على ملعب "لندن الأوليمبى"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال ، قونسطانطينوس مافروبانوس، نايف أكرد، آرون كريسويل.

خط الوسط: توماس سوسيك، كالفين فيليبس، محمد قدوس، جيمس وارد براوس، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: جارود بوين.

ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز السابع برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق بيرنلى فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى بـ 13 نقطة.