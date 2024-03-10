نائب محافظ البحيرة تُسلم أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس.. صور

سلمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً لمساعدتهن على إتمام زواجهن وذلك بحضور الدكتورة فايزه زايد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ضمن المبادرة الوطنية "إيد بإيد" التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة،

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على إستمرار التعاون الدائم بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية ومساعدة العرائس الأكثر إحتياجاً وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهن ،مشيرة إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة من خلال عمل أبحاث إجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

وتقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك على الجهود المبذولة والدور المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، مشيدة بالتعاون المستمر بين البنك والمحافظة في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية وتعود بالنفع على كافة المواطنين .

وأكدت على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والإصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم المبادرات التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى فى المساهمة فى تقديم الدعم اللازم لتلك الفئات.