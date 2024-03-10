قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات بالقدس.. ومخاوف من التصعيد خلال رمضان

قالت دانا أبو شمسية، مراسل القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الاقتحامات منذ ساعات الصباح الأولى، ووصلت إلى بلدة حزمة شمال القدس المحتلة وهي التي عُزلت عن مدينة القدس عام 2006 بجدار الفصل العنصري.

وأضافت أن الاقتحامات تندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى تفريغ المدينة وتجفيف الوجود الفلسطيني فيها من خلال شن حملة اعتقالات واسعة قبيل شهر رمضان المبارك، كما أن هناك أنباء عاجلة عن أن شرطة الاحتلال سلمت عشرات المقدسيين وتحديدا من سكان البلدة القديمة في القدس قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وتابع، أن هناك خوف من تصعيد أمني محتمل قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وعقب هذه الاعتقالات يكون هناك تسليم وأوامر إبعاد عن المسجد الأقصى أو عن القدس المحتلة.