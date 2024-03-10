الصحة العالمية تتمكن من إيصال وقود ولوازم طبية إلى مستشفيين في شمال غزة

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن المنظمة تمكنت من إيصال وقود وإمدادات طبية لمستشفيين في شمال غزة، داعيا إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال جيبرييسوس - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ - إن منظمة الصحة العالمية والشركاء أكملوا مهمة إلى مستشفى الأهلي العربي ومستشفى الصحابة في شمال غزة أمس، مضيفا أن المستشفيين يعملان بقدرات محدودة مع وجود نقص في الغذاء والوقود والطاقم المتخصص وأدوية التخدير والمضادات الحيوية وأجهزة التثبيت الداخلي.

وأشار إلى أنه تم إيصال معدات تقويم العظام والإصابات لحوالي 150 مريضا، و13 ألف لتر من الوقود إلى مستشفى الأهلي العربي و12 ألف لتر إلى مستشفى الصحابة.

وتابع "نحتاج إلى وصول مستدام وآمن إلى المنشآت الصحية لإمدادها بالرعاية الصحية اللازمة بشكل عاجل لانقاذ الأرواح بصفة منتظمة."