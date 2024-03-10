قمة البريميرليج.. مانشستر سيتى "الضحية المفضلة" لـ محمد صلاح

يبحث الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، عن رقم تاريخى فى مواجهة الليلة أمام مانشستر سيتى "ضحيته المفضلة"، ضمن منافسات قمة البريميرليج.

ويحل فريق مانشستر سيتى ضيفًا ثقيلا على نظيره ليفربول، فى تمام السادسة إلا ربع من مساء الليلة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع ان يقود الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، الليدز فى مواجهة الليلة بعد تعافيه من الأصابة، ومشاركته فى الربع الأخير من مواجهة سبارتا براج فى مسابقة الدورى الأوروبى، مما يعزز من مشاركته الليلة فى التشكيل الأساسى.

ويعتبر فريق مانشستر سيتى من الضحايا المفضلين لدى محمد صلاح، حيث خاض "مو" 20 مباراة أمام "السيتزنز "، ليحتل وصافة اكثر الفرق مواجهة للفرعون بعد تشيلسى صاحب الصدارة بـ 22 مواجهة.

ويحتل مانشستر سيتى وصافة قائمة ضحايا صلاح فى السجل التهديفى، بعدما أسهم في 17 هدفا خلال تلك المواجهات الـ 20، بواقع 11 هدفا سجلها بنفسه، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة.

ويتساوى فى ترتيب وصافة ضحايا صلاح بالـ 11 هدف المسجلين فى شباك السيتى كل من وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بعدما هز شباكهم بـ 11 هدفا بمختلف البطولات، خلف مانشستر يونايتد الذي استقبلت شباكهم 12 هدفا.

ولم تشهد اى مباراة من الـ 20 لصلاح أمام السيتى، أن سجل أكثر من هدف في مباراة واحدة، ما يعني أنه حال سجل ثنائية اليوم، ستكون المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، ليتحول الفريق السماوي حينها للضحية المفضلة بلا منافس.

وخلال المواجهات الـ 20، ذاق صلاح مرارة الهزيمة في 8 منها، بينما قاد ليفربول للفوز في 7 أخرى، فيما حسم التعادل 5 مواجهات.



