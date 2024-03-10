محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 3 معارض "أهلاً رمضان"، لبيع السلع الغذائية واللحوم بكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وسط إقبال كثيف من المواطنين.

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين، وبكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر.

وتفقد المحافظ منتجات تلك المعارض والتي جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم (أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة.

وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلباً " السكر – الأرز " ، لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال تفقده، بعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان .

وأكد أنه جرى افتتاح 13 معرض حتى الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك مرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض "أهلا رمضان" للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع المحافظ أن معارض وشوادر أهلا رمضان ستكون متواجدة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أن بعض السلاسل التجاريه تخصص مكاناً محدداً لإقامة معارض وشوادر أهلا رمضان، وذلك تخفيفا على المواطن وتوفير سلع ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار وتخفيضات تنافسية تسهيلا على المواطنين لمواجهة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار، مؤكدا أن معارض وشوادر أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 20 %.

افتتاح المعارض

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