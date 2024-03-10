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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن المشدد 5 سنوات لمسجل خطر شرع في قتل عامل بالنزهة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، شرع فى قتل عامل وسرقته ، وحيازة سلاح نارى بمنطقة النزهة.


وكانت الأجهزة  الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول عامل مصاب بجرح في يده  وتم إسعافه وبالانتقال لمحل الواقعة والاستماع لأقوال المجني عليه أفاد لسرقته وأخذ هاتفه المحمول وحقيبته أثناء عودته من عمله وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط مسجل خطر له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر على ٤ هواتف محمول وسلاح ناري واعترف بارتكاب الواقعة وحيازته المضبوطات من السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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