الرئيس العراقي يدعو للإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

دعا الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، القوى السياسية ومجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لاستكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

وقال رئيس العراق ـ خلال الاحتفالية الرسمية بالذكرى المئوية لتأسيس أول مجلس نيابي في العراق ـ إن "العراق خرج من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الديكتاتور في أكثر من انتفاضة، كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى امتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005".. مشيرا إلى أن "العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور كان في حينه، الأكثر تطورا وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات".

وأضاف رشيد ـ حسب ما أوردته قناة (الإخبارية) العراقية ـ أنه "يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار، استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد من أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية".