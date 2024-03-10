تشاهدون اليوم.. ليفربول "صلاح" يستضيف مانشستر سيتى ونانت "مصطفى محمد" يواجه مارسيليا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 على النحو التالي:

*الدورى الإنجليزى الممتاز:

03:00 أستون فيلا × توتنهام هوتسبير

04:00 برايتون × نوتينغهام فورست

04:00 وست هام يونايتد × بيرنلي

05:45 ليفربول × مانشستر سيتي



*الدورى الإسبانى:

03:00 ديبورتيفو ألافيس × رايو فاليكانو

05:15 لاس بالماس × أتلتيك بيلباو

07:30 ريال مدريد × سيلتا فيغو

10:00 ريال بيتيس × فياريال



*الدورى الإيطالى:

01:30 ليتشي × هيلاس فيرونا

04:00 ميلان × إمبولي

07:00 يوفنتوس × أتلانتا

09:45 فيورنتينا × روما



*الدورى الألمانى:

04:30 بوخوم × فرايبورج

06:30 آينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم

08:30 باير ليفركوزن × فولفسبورج



*الدورى الفرنسى:

02:00 باريس سان جيرمان × ستاد ريمس

04:00 ميتز × كليرمون فوت 63

04:00 لوهافر × تولوز

04:00 ستراسبورج × موناكو

06:05 ليل × رين

09:45 مارسيليا × نانت



*الدورى المصرى الممتاز:

04:00 سموحة × سيراميكا كليوباترا

04:00 الداخلية × بيراميدز