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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية لأعمال الرصف والتطوير

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  .
حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان،  أعمال الرصف والتطوير   بشارع السوق النموذجي وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بدء أعمال وضع طبقة السن والأساس بشارع داير الناحية بقرية جزيرة الحجر ، وكذا أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة بالجانب الغربي على ترعة السمسمية بميت شهالة بمدينة الشهداء تمهيدا للرصف ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظاً على مصالح المواطنين ، فضلاً عن متابعته  أعمال  تبطين ترعة جانبية  دبركي و جزيرة شبشير بزاوية الناعورة ، و ترعة السمسمية بميت شهالة ، وكذا ترعة منية الواط بقرية العراقية ، وذلك ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بهدف ترشيد الفاقد من المياه والارتقاء بمستوى مشروعات تحسين البيئة فضلاً عن عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جزيرة الحجر زاوية الناعورة سرس الليان محافظ المنوفية