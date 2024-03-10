المخرج البحريني جان البلوشي في حواره لـ"البوابة نيوز": فوز "زراب" بجائزة الإكسبوجر أهم إنجازاتي.. وتقاليد بلوشستان منعت ظهور النساء في الفيلم

أعلنت الجائزة العالمية للأفلام "أكسبوجر" في نسختها الأولى عن فوز المخرج جان البلوشي من البحرين عن فيلم "زَراب"، ضمن فئة "الفنون السينمائية"، وكان لـ "البوابة نيوز" حديثًا مع المخرج تحدث خلاله عن أجواء الفيلم ومشاعره بعد حصوله على المركز الأول، والى نص الحوار..

وقال المخرج البحريني: "لقد قمت بتصوير الفيلم في منطقة بعيده عن البحرين تسمي "بلوشستان"، ومكثت هناك قرابة الشهر، وقمت خلاله بكتابه السيناريو مع فريق العمل، وقضيت أكثر من ثمان أشهر في عمل مونتاج الفيلم، والفيلم حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة الأفلام البحرينية، وتم عرضه في أكثر من مهرجان، إلا أن حصولى على المركز الأول بمهرجان اكسبوجر العالمي للأفلام يعتبر أهم انجاز لي، وهو ما أعتبره الفوز الأكبر بالنسبة لي، فقد كنت أتمنى أن أشارك في اكسبوجر منذ زمن طويل".

وتابع: "كما أن الفوز بالجائزة يعتبر تشجيع لي كي أواصل في صناعة الأفلام، وأشكر الجميع على هذا الفوز، وأشكر فريق العمل وأشكر أمي التي كانت تساندي".

كنت أتمنى المشاركة باكسبوجر بمعرض لصوري ولكني حققت فوزًا في أول مشاركة لي بمسابقة الافلام

طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال حفل توزيع جوائز اكسبو العالمية للافلام

وعن كيف استطاع أن ينجز هذا العمل في وسط تلك الأجواء، وعن اختياره للمثلين والذي استطاعوا أن يبرزا مهاره كبيرة سواء على مستوى الأداء التمثيلي أو تجسيد الشخصيات، أوضح "البلوشي": "أنه كما قلت سابقًا أن الفيلم تم تصويره في منطقة بعيده عن البحرين منطقة "بلوشستان" والتي تتمتع بخصوصية ثقافية، وهي إقليم يقع بين إيران وكردستان، كما أنهم يتحدثون اللغة "البلوشية" كما أن ثقافتهم مختلفة عن الهنود أو الباكستانيين، وهناك منطقة اسمها جوادر وهي منطقة ضمن منطقة استراتيجية عميقه بداخل الإقليم ويعيش أهلها حياة بدائية، على الرغم من موقعها الاستراتيجي".

واستكمل بقوله:"ان الفيلم تدور أحداثه خلال يومين من حياة أحد عائلات المنطقة والتي تتكون من الجد والأب والحفيد والعم، ويلقى الضوء على حياة الأربعة أشخاص، من خلال السرد الذي يناقش حياتهم اليومية، فخلال هذين اليومين حاولنا توضيح حياة هؤلاء الأشخاص وعلاقتهم ببعضهم البعض، وفي نفس الوقت إلقاء الضوء على حياة أهل المنطقة كلها، وكيف يعيشون حياتهم".

العنصر النسائي

أما عن افتقار الفيلم للعنصر النسائي؛ أوضح "جان" أن العادات والتقاليد في تلك المنطقة تمنع ظهور النساء، وهو الأمر الذي جعلني أقوم بتغيير السيناريو، لأنني في البداية كان هناك الأم، وهي الشخصية التي تم تبديلها بشخصية الأب وقمنا بتغيير نمط الشخصية وفقًا للتغيرات الجديدة، لأننا لم نستطع ان نجد ممثلة تستطيع القيام بالدور..".

وقال: قمت بالاستعانة بالممثلين المسرحيين بالمنطقة، ولم نستطع أن نجد طفل يقوم بالدور، وأعلنا وقتها عن الدور وقمنا بعمل اختبارات واخترنا الطفل وقمت بتدريبه على الدور، كما أنه تم الاستعانه بجميع طاقم العمل من هناك وقمت بتدريبهم أيضًا، إذ كان من الصعوبة جلب فنيين لتلك المنطقة، وتم الاستعانة بجميع الأهالي في المنطقة".

المشاركة بالاكسبو

وعن مشاركته بالأكسبوجر العالمية للأفلام وكيف تعرف عليها؛ قال:" أنا مصور وأتابع أكسبوجر منذ سنوات وكنت أتمنى أن يتم عرض صوري في المهرجان، وفوزي لم أكن أتوقعه، وأنا سعيد جدًا بهذا الفوز، وحلم كبير قد تحقق، فطموح أي مخرج هو أن يتم عرض أفلامه، وحصولي على الجائزة في الدورة الأولى هو مصدر فخر كبير، ودفعة إلى التقدم والمواصلة في صناعة الفيلم، وتصبح الخطوة التالية وهي عرض الفيلم في السينمات.