أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 424 ألفا و60 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 424 ألفا و60 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعد تسجيل مقتل 900 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و731 دبابة و12 ألفا و850 من المركبات المدرعة و10 آلاف و466 من النظم المدفعية و1015 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و709 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1672 من المعدات الخاصة و8 آلاف و82 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و752 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم وقوع 73 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن الهيئة في بيان لها اليوم "إنه في المجمل، شن الجيش الروسي 5 ضربات صاروخية و95 غارة جوية و136 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا وبلداتنا".

وأضاف البيان أنه لسوء الحظ، تم الإبلاغ عن مقتل وإصابة العديد من الأوكرانيين نتيجة الضربات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية.

وتابع أنه في الـ 24 ساعة الماضية، قصفت الطائرات المقاتلة الأوكرانية 8 مناطق لتمركز قوات الجيش الروسي والأسلحة والمعدات العسكرية، في حين ضربت القوات الصاروخية الأوكرانية منطقة تركيز للقوات الروسية ومحطة حرب إلكترونية ونظام دفاع جوي.

ومن جانبه، أفاد سلاح الجو الأوكراني اليوم بأن قواته نجحت في تدمير 35 من أصل 39 طائرة انتحارية بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل.

ونقلت (يوكرينفورم) عن بيان السلاح القول "خلال الـ24 ساعة الماضية، ضرب الروس منطقتي خاركيف ودونيتسك بأربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300 وأطلقوا 39 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد من كيب تشودا في شبه جزيرة القرم وبريمورسكو-أختارسك في روسيا".

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 35 طائرة شاهدة في مناطق كيروفوهراد وميكوليف ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي وأوديسا وخيرسون وخميلنيتسكي وفينيتسا وكييف وزيتومير.

ووفقا للبيان "تم تدمير معظم الأهداف من قبل قوات وأصول مجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، كما شاركت طائرات مقاتلة ووحدات صواريخ مضادة للطائرات تابعة للقوات الجوية ومعدات حرب إلكترونية في صد الهجوم الجوي".