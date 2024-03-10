دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

كشف العديد من الدراسات والأبحاث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال وسبب الوفاة الرئيسي بينهن هي أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أشارت الدكتورة داريا كازاكوفا أخصائية أمراض النساء وفقا لمنظمة الصحة العالمية إلى أن السبب الرئيسي للوفاة بين النساء هو أمراض القلب والأوعية الدموية وتشخص إصابة النساء في سن مبكرة بسرطان عنق الرحم وفي الفئات العمرية الأكبر سنا بسرطان الثدي والأنواع الأخرى من السرطان التي تصاب بها النساء هي سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة وسرطان الرئة.

إن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالاكتئاب بما في ذلك اكتئاب ما بعد الإنجاب المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة تساهم بشكل كبير في إصابة النساء في سن الإنجاب والنضج بالأمراض.

وتقول غالبا ما تشخص إصابة النساء فوق سن 60 عاما بأمراض القلب واضطراب الدورة الدموية الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي.

كما أن هذه الفئة العمرية من النساء هي أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الرجال وبسبب نقص هرمون الاستروجين غالبا ما تعاني النساء بعد انقطاع الطمث من هشاشة العظام لذلك فإن النساء في هذا العمر أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالكسور نتيجة السقوط.