الاحتلال يقتحم حي المصايف بمدينة رام الله

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتنفيذ عملية اقتحام في حي المصايف بمدينة رام الله، حيث قامت بمحاصرة إحدى البنايات وقامت بدخول شقة سكنية واعتقال سيدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ووفقًا لـ "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية داهمت المنطقة وقامت بتفتيش المكان وعبثت بمحتويات الشقة قبل اعتقال السيدة. لم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن حول سبب اعتقال السيدة أو مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.