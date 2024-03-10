ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال يقتحم حي المصايف بمدينة رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتنفيذ عملية اقتحام في حي المصايف بمدينة رام الله، حيث قامت بمحاصرة إحدى البنايات وقامت بدخول شقة سكنية واعتقال سيدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ووفقًا لـ "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية داهمت المنطقة وقامت بتفتيش المكان وعبثت بمحتويات الشقة قبل اعتقال السيدة. لم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن حول سبب اعتقال السيدة أو مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

فلسطين رام الله غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي